Силы ПВО за ночь сбили 22 украинских беспилотника над регионами РФ

В ночь на 12 ноября системы ПВО уничтожили 22 дрона ВСУ над семью регионами страны.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Соответствующее заявление поступило от Министерства обороны России.

По данным ведомства, отражение воздушной атаки происходило в период с 23:00 по московскому времени 11 ноября до 07:00 утра 12 ноября. Цели были нейтрализованы над территориями семи субъектов.

Наиболее интенсивные действия отмечались в южном направлении: над Ростовской областью сбито восемь беспилотников, над Ставропольским краем — четыре. Три БПЛА были уничтожены в небе Орловской области, три — над Брянской областью, два — над Тульской областью и один — над Калужской областью. Один летательный аппарат был перехвачен и сбит в небе Московского региона.

Накануне стало известно, что подразделения группировки войск «Запад» установили полный контроль над восточной частью Купянска. В Минобороны уточнили, что украинские силы пытаются прорвать кольцо окружения. За последние сутки была успешно отражена атака отряда 1-й бригады Национальной гвардии Украины.

