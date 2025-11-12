Угроза миновала: 22 украинских БПЛА сбили за пределами Волгоградской области

В Ростовской области ликвидированы 8 БПЛА, 4 — над Смоленской, по три — в Орловской и Брянской областях, два БПЛА — над территорией Тульской области и по одному — в Калужской области и в московском регионе.
Напомним, что в Волгоградской области накануне поздно вечером объявлялась беспилотная опасность. Сообщения об отмене угрозы поступили 12 ноября около 07:35 мск.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше