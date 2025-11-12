Ричмонд
Угроза миновала: 22 украинских БПЛА сбили за пределами Волгоградской области

Силы ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и сбили 22 украинских БПЛА над 8 регионами России. Волгоградской области среди них нет. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сообщение Минобороны РФ, налеты были отражены в период с 23:00 мск 11 ноября до 07:00 мск 12 ноября.

Источник: Billy Huynh/CC0

В Ростовской области ликвидированы 8 БПЛА, 4 — над Смоленской, по три — в Орловской и Брянской областях, два БПЛА — над территорией Тульской области и по одному — в Калужской области и в московском регионе.

Напомним, что в Волгоградской области накануне поздно вечером объявлялась беспилотная опасность. Сообщения об отмене угрозы поступили 12 ноября около 07:35 мск.

