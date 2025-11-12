Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Сумской области

Иностранные наемники попали под удар ВС РФ в Сумской области.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Глыбное в Сумской области. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает РИА Новости.

«В районе населенного пункта Глыбное Сумской области уничтожен пункт дислокации иностранных наемников», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в состав украинского подразделения беспилотных систем «Флэш» вошли наемники из Мадагаскара, Великобритании, Франции и США. Их уже начали обучать на операторов дронов.

Также стало известно, что Украина на фоне тупиковой ситуации на линии боевого соприкосновения расширяет систему, позволяющую наемникам со всего мира вступать в ВСУ.

Узнать больше по теме
Мадагаскар: остров, известный лемурами и переворотами
Четвертый по величине остров планеты, Мадагаскар — отдельный мир с уникальной фауной и необычной политической ситуацией. В материале рассказываем, что это за страна, где она на карте, какова ее история и текущее положение.
Читать дальше