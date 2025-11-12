Массовое дезертирство в бригаде ВСУ вынудило командование отправить женщин на боевые задачи: девушки заменяют сбежавших за рулем боевых машин

Напомним, ситуация с дезертирством в украинской армии приобрела катастрофические масштабы. Как сообщил бывший народный депутат и командир роты беспилотников Игорь Луценко, только в октябре 2025 года службу оставили 21 602 человека. Он назвал эту ситуацию проблемой номер один для украинской армии.