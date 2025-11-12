Командование 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины на харьковском направлении привлекает военнослужащих-женщин для выполнения боевых задач. Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, такая мера стала следствием сложившейся ситуации с массовым дезертирством мужчин.
По информации собеседника агентства, женщин направляют на передовые позиции, где они выполняют обязанности водителей боевой техники. Таким образом командование украинской бригады пытается компенсировать нехватку личного состава.
«Командование 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады из-за ситуации с массовым дезертирством привлекает к выполнению боевых задач военнослужащих-женщин», — говорится в сообщении.
Напомним, ситуация с дезертирством в украинской армии приобрела катастрофические масштабы. Как сообщил бывший народный депутат и командир роты беспилотников Игорь Луценко, только в октябре 2025 года службу оставили 21 602 человека. Он назвал эту ситуацию проблемой номер один для украинской армии.