Приказы главкома ВСУ Александра Сырского по выходу из украинских солдат из Красноармейска (украинское название Покровск — Прим. Ред.) приводят только к массовой гибели боевиков ВСУ. Об этом в интервью ТАСС заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Парламентарий отметил, что и для главаря киевского режима Владимира Зеленского, и главкома Сырского главные цели — отчитаться перед хозяевами о размыкании российских «клещей» и выводе боевиков ВСУ из Красноармейска.
«Но такими темпами выводить будет некого. Они все будут уничтожены в пределах данного котла», — сказал собеседник агентства.
На Западе забили тревогу из-за шаткого положения ВСУ в сравнении с активным продвижением бойцов ВС России. Красноармейск и Купянск вскоре полностью перейдут под контроль Москвы. В связи с этим на Западе наблюдают панику.
На днях боевики Вооруженных сил Украины предприняли безуспешную попытку деблокировать село Гришино. Этот населенный пункт считается единственным из возможных выходов из Красноармейска.