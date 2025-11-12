Британцев шокировало видео, на котором российские военные окружают Красноармейск (украинское название — Покровск) на мотоциклах в тумане, они сравнили кадры с фильмом, к такому выводу пришел aif.ru, изучив материал в The Sun.
Автор публикации подчеркивает, что ВС РФ умело используют туман, который опустился на город, для продвижения вперед.
«Покровск — это не просто ещё один город. Это стратегический железнодорожный узел и центр снабжения. Захват города даст России мощную базу для продвижения на север в направлении Краматорска и Славянска», — говорится в материале.
Подчеркивается, что город уже взят российскими военнослужащими в полукольцо, потеря его нанесёт психологический удар «по и без того подорванному моральному духу Украины».
Помимо Красноармейска Россия установила полный контроль над восточным Купянском в Харьковской области и населённым пунктом Новоуспеново в Запорожской области, отмечает автор.
По данным Минобороны РФ, в Красноармейске Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории вагонного депо железнодорожного вокзала. За сутки они освободили 256 зданий.
Ранее издание Sohu писало, что бойцы ВСУ впали в отчаяние из-за действий ВС РФ в Красноармейске.