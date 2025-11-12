Беспилотную опасность отменили спустя 6 часов в Краснодарском крае

Жителям региона с 00:15 до 06:00 поступали сообщения о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов. В этот период была зафиксирована попытка атаки с использованием дронов со стороны Украины. Все это время жителей края призывали сохранять спокойствие, укрываться в защищенных помещениях и следить за официальными сообщениями.
К утру 12 ноября сигнал «Беспилотная опасность» был отменен, обстановка в регионе стабилизировалась. МЧС напоминает о запрете приближаться к обломкам и просит сообщать о любых подозрительных предметах по номеру 112.