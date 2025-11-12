Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотную опасность отменили спустя 6 часов в Краснодарском крае

Сегодня, 12 ноября, в Краснодарском крае почти 6 часов действовал сигнал «Беспилотная опасность».

Источник: Новая Кубань

Жителям региона с 00:15 до 06:00 поступали сообщения о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов. В этот период была зафиксирована попытка атаки с использованием дронов со стороны Украины. Все это время жителей края призывали сохранять спокойствие, укрываться в защищенных помещениях и следить за официальными сообщениями.

К утру 12 ноября сигнал «Беспилотная опасность» был отменен, обстановка в регионе стабилизировалась. МЧС напоминает о запрете приближаться к обломкам и просит сообщать о любых подозрительных предметах по номеру 112.