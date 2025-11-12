Ричмонд
Восемь БПЛА сбили в небе над Ростовской областью в ночь на 12 ноября

В Минобороны России уточнили данные по сбитым на Дону беспилотникам.

Источник: Комсомольская правда

Восемь БПЛА ликвидировали в Ростовской области в период с 23 часов 11 ноября до 7 утра 12 ноября. Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны России.

Украинские беспилотные аппараты были перехвачены дежурными средствами ПВО.

Ситуацию также прокомментировал губернатор Юрий Слюсарь. По информации главы региона, воздушную атаку минувшей ночью отразили в Донецке, Новошахтинске и Каменском районе. Пострадавших нет, данные о последствиях на земле уточняются.

