Боец Илья Дементьев из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

«За ленточку» защитник Отечества отправился в апреле 2024 года, заключив контракт. Попал в 27-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. Пал при выполнении боевого задания 8 сентября этого же года, ему было 35 лет. Дома его ждали мама, братья и племянники.