Боец Илья Дементьев из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Военнослужащему было 35 лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Илья Дементьев из поселка Усть-Ордынского. Об этом сообщает мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев.

Военнослужащий окончил среднюю школу № 4 в родном поселке, а после поступил в Иркутский политехнический университет. Оттуда его призвали в армию, служил в Омске, в воздушно-десантных войсках. Вернувшись домой, устроился на работу в аэропорт Иркутска.

— Илья был добрым, отзывчивым, ответственным человеком. Для родных, друзей, земляков, однополчан останется любимым сыном, любящим братом, верным товарищем, — пишет в сети Геннадий Осодоев.

«За ленточку» защитник Отечества отправился в апреле 2024 года, заключив контракт. Попал в 27-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. Пал при выполнении боевого задания 8 сентября этого же года, ему было 35 лет. Дома его ждали мама, братья и племянники.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Андрей Зубарев из Тулунского района героически погиб в зоне СВО.