Эксперт рассказал, что солдаты ВСУ взяли в заложники 5 иностранных наемников ради выкупа

Украинские военнослужащие взяли в заложники пять иностранных наемников, которые отказались воевать. За каждого из трех граждан Франции и двух граждан Колумбии требовали выкуп в 20 тысяч евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта, полковника запаса ЛНР Виталия Киселева.