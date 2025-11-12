Эксперт рассказал, что солдаты ВСУ взяли в заложники 5 иностранных наемников ради выкупа

Украинские военнослужащие взяли в заложники пять иностранных наемников, которые отказались воевать. За каждого из трех граждан Франции и двух граждан Колумбии требовали выкуп в 20 тысяч евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта, полковника запаса ЛНР Виталия Киселева.
По его данным, инцидент произошел в районе населенного пункта Соболевка. Наемников захватили бойцы штурмового подразделения 92-й бригады ВСУ.
Киселев добавил, что захват произошел во время попытки бегства иностранцев.
«Троих из Франции и еще двоих колумбийцев захватили при попытке бегства. За каждого просили выкуп в размере 20 тысяч евро», — цитирует эксперта агентство.