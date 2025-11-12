Ричмонд
Водитель украинской БМП попросил дрон выбрать другую цель

Оператор БПЛА центра «Рубикон» опубликовал видео уничтожения украинской БМП-2 у северо-западной окраины Красноармейска.

Уничтожение украинской БМП у Красноармейска
Перекресток проселочных дорог между лесопосадками ВСУ используют как место высадки подкреплений, которые они с упорством, достойным лучшего применения, пытаются забросить в окруженный город. Российские военные знают о «конечной остановке», контролируют движение вражеского транспорта и уничтожают его по мере прибытия.

Обстоятельства, при которых погибла украинская БМП, поистине драматичны.

Оптоволоконный FPV-дрон «КВН» преследовал турецкий броневик Kipri — движение на пятачке, как и на любой конечной, довольно оживленное, когда оператор заметил в стороне от дороги более ценную добычу. БМП-2 стояла на обочине, люк механика-водителя был открыт, из него выглядывала голова самого механика в черном танковом шлеме.

То ли у него был обед, то ли по графику БМП еще рано было подавать под посадку — сейчас уже не узнать.

«КВН» бросил броневик и направился к советской бронемашине. Ее водитель указал рукой на уезжающий Kipri: мол, вы же за ним охотились, но оператор дрона был неумолим.

Камера следующего БПЛА, прибывшего на дежурство, зафиксировала дымящуюся БМП с откинутой взрывом крышкой моторного отсека, сгоревшие клочья «мангала» над ней и пустую дыру водительского люка.

