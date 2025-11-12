Водитель украинской БМП попросил дрон выбрать другую цель

Перекресток проселочных дорог между лесопосадками ВСУ используют как место высадки подкреплений, которые они с упорством, достойным лучшего применения, пытаются забросить в окруженный город. Российские военные знают о «конечной остановке», контролируют движение вражеского транспорта и уничтожают его по мере прибытия.
Обстоятельства, при которых погибла украинская БМП, поистине драматичны.
Оптоволоконный FPV-дрон «КВН» преследовал турецкий броневик Kipri — движение на пятачке, как и на любой конечной, довольно оживленное, когда оператор заметил в стороне от дороги более ценную добычу. БМП-2 стояла на обочине, люк механика-водителя был открыт, из него выглядывала голова самого механика в черном танковом шлеме.
То ли у него был обед, то ли по графику БМП еще рано было подавать под посадку — сейчас уже не узнать.
«КВН» бросил броневик и направился к советской бронемашине. Ее водитель указал рукой на уезжающий Kipri: мол, вы же за ним охотились, но оператор дрона был неумолим.
Камера следующего БПЛА, прибывшего на дежурство, зафиксировала дымящуюся БМП с откинутой взрывом крышкой моторного отсека, сгоревшие клочья «мангала» над ней и пустую дыру водительского люка.