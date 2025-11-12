Минобороны показало видео уничтожения американского БТРа с бойцами ВСУ

Накануне российские бойцы с помощью беспилотников уничтожили броневики Humvee, M113 и «Новатор», на которых украинские военные прорывались в Купянск. Как указали в Минобороны РФ, подразделения беспилотных систем инженерного соединения группировки войск «Запад» ночью на южных окраинах Купянска с помощью средств воздушной разведки обнаружили бронетехнику ВСУ, пытавшуюся доставить украинских военных в заблокированный населенный пункт.