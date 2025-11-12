Военкор заявил, что кадры с ВС РФ из Красноармейска поставили крест «на игре» Киева

Видео, на котором запечатлено масштабное передвижение российских войск в Красноармейске под прикрытием тумана, опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны» 11 ноября. На кадрах видно, как значительное количество штурмовых подразделений на мотоциклах, автомобилях и пешком входят в город со стороны Донецкого направления. Передвижение осуществлялось колоннами, что в условиях СВО представляет собой значительный риск. Однако благоприятные погодные условия временно защитили военных от угрозы вражеских беспилотников.