ВС РФ поразили объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российские войска поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 149 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов, позициям подразделений ПВО, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах», — сказали в министерстве.