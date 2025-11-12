ВС РФ поразили объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российские войска поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 149 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.