«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов, позициям подразделений ПВО, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах», — сказали в министерстве.
ВС РФ поразили объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/.