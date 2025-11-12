Ричмонд
Российские войска завершили зачистку от ВСУ Сухого Яра в ДНР

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск «Центр» завершили зачистку от ВСУ населенного пункта Сухой Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В населенном пункте Красноармейск (украинское название Покровск — прим. ТАСС) Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны. Завершена зачистка от украинских боевиков населенного пункта Сухой Яр Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.