Российские войска завершили зачистку от ВСУ Сухого Яра в ДНР

«В населенном пункте Красноармейск (украинское название Покровск — прим. ТАСС) Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны. Завершена зачистка от украинских боевиков населенного пункта Сухой Яр Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.