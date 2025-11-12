Группировка «Восток» за сутки уничтожила до 250 военных ВСУ

Подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орлы, Орестополь, Нечаевка, Даниловка, Великомихайловка Днепропетровской области, Зеленый Гай и Сладкое Запорожской области, добавили в ведомстве.