ВСУ потеряли до 75 военных в зоне работы группировки «Южная» за сутки

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Славянск, Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что противник потерял до 75 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США и бронеавтомобиль «Казак», 18 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.