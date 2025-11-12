ВСУ потеряли более ста военных в зоне действия группировки «Север»

«ВСУ потеряли более 100 военнослужащих, 13 автомобилей, радиолокационную станцию и четыре склада материальных средств», — говорится в сообщении.
Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Видновка и Юнаковка Сумской области, добавили в ведомстве.
В Минобороны РФ подчеркнули, что на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Высокое, Пролетарка, Синельниково и Волчанск Харьковской области.