ВСУ потеряли более ста военных в зоне действия группировки «Север»

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. ВСУ потеряли более 100 военнослужащих в зоне действия группировки «Север», сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«ВСУ потеряли более 100 военнослужащих, 13 автомобилей, радиолокационную станцию и четыре склада материальных средств», — говорится в сообщении.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Видновка и Юнаковка Сумской области, добавили в ведомстве.

В Минобороны РФ подчеркнули, что на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Высокое, Пролетарка, Синельниково и Волчанск Харьковской области.