Группировка «Днепр» уничтожила до 60 боевиков ВСУ за сутки

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки «Днепр» уничтожили до 60 украинских военнослужащих, САУ «Богдана» и пять станций РЭБ за сутки, сообщили в среду в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Степногорск, Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области и Никольское Херсонской области», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что российскими бойцами уничтожены до 60 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Богдана», пять станций радиоэлектронной борьбы, станция радиоэлектронной разведки, две радиолокационные станции и четыре склада материальных средств.