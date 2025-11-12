Группировка «Днепр» уничтожила до 60 боевиков ВСУ за сутки

«Подразделения группировки войск “Днепр” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Степногорск, Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области и Никольское Херсонской области», — говорится в сообщении.
В Минобороны уточнили, что российскими бойцами уничтожены до 60 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Богдана», пять станций радиоэлектронной борьбы, станция радиоэлектронной разведки, две радиолокационные станции и четыре склада материальных средств.