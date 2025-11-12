При помощи тяжелой планирующей бомбы ФАБ-3000 УМПК летчики снесли очередную пятиэтажку в спальном районе города, где скрывался противник.
Присланный для объективного контроля дрон-разведчик зафиксировал огненную вспышку и мощный взрыв. А когда поднятое им облако пыли и дыма рассеялось, — пустоту на месте многоквартирного дома.
Какое именно украинское подразделение попало под удар, не сообщается. Вероятно, это был еще один кусочек 38-й бригады морской пехоты ВСУ — до сих пор жестоко бомбили в этом микрорайоне именно его.
Вокруг снесенной пятиэтажки видны следы предыдущих прилетов — остовы домов, похожие на осколки зубов после жестокой драки.
Тактика показательной порки ВСУ в Димитрове приносит свои плоды: окруженный противник начинает сдаваться в плен, причем складывают оружие именно морпехи, и целыми взводами.