«Север» атакует ВСУ в Сумской и Харьковской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар двум бригадам ВСУ в районах трех населенных пунктов Сумской области, а также мотопехотной бригаде и пограничному отряду противника в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.
Потери ВСУ за сутки составили свыше 100 военнослужащих, 13 автомобилей, радиолокационная станция и четыре склада материальных средств.
«Запад» продолжает ликвидацию окруженной группировки ВСУ в Купянске
Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Петропавловка, Куриловка Харьковской области, Святогорск, Кровий Яр и Дроновка ДНР.
В городе Купянске Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжили уничтожение окруженной группировки противника. Российские бойцы отразили атаку штурмовых подразделений 1-й бригады нацгвардии в районе села Петровка.
«В результате огневого поражения уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина Senator канадского производства, миномет, четыре станции радиоэлектронной борьбы и четыре пикапа», — сообщает Минобороны РФ.
Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, два склада боеприпасов и девять станций РЭБ.
Подразделения «Юга» заняли выгодные рубежи
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе достигли 75 человек. Также противник лишился танка, трех боевых бронированных машин, 18 автомобилей, четырех станций РЭБ и склада материальных средств.
Бойцы «Центра» наступают в Красноармейске и Димитрове
Военнослужащие «Центральной» группировки в течение суток атаковали 17 бригад и четыре штурмовых полка ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Вольное, Торецкое, Розы Люксембург, Доброполье и Родинское ДНР.
Российские подразделения отразили девять атак 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района села Гришино, предпринятых для деблокирования окруженной украинской группировки. Уничтожено 17 единиц военной техники и до 40 военнослужащих.
В Димитрове подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили наступление в микрорайоне Восточный, в южной части города и в направлении микрорайона Западный.
За сутки на красноармейском направлении уничтожили более 250 украинских военнослужащих, 22 единицы вооружения и военной техники.
Всего в зоне ответственности «Центра» потери противника составили: до 450 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, восемь пикапов и станция РЭБ.
«Восток» продвигается вперед в Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и трем штурмовым полкам в районах населенных пунктов Орлы, Орестополь, Нечаевка, Даниловка, Великомихайловка Днепропетровской области, Зеленый Гай и Сладкое Запорожской области.
Потери ВСУ: до 205 военнослужащих, боевая бронированная машина, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция РЭБ.
«Днепр» улучшил тактическое положение
Бойцы «Днепра» атаковали три бригады противника в районах населенных пунктов Степногорск, Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области и Никольское Херсонской области.
ВСУ лишились порядка 60 военнослужащих, восьми автомобилей, 155-мм САУ «Богдана», пяти станций РЭБ, станции радиоэлектронной разведки, двух радиолокационных станций и четырех складов материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам запуска БПЛА, позициям подразделений ПВО, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- 133 БПЛА самолетного типа.