Главное из брифинга Минобороны 12 ноября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 12 ноября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» атакует ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар двум бригадам ВСУ в районах трех населенных пунктов Сумской области, а также мотопехотной бригаде и пограничному отряду противника в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.

Потери ВСУ за сутки составили свыше 100 военнослужащих, 13 автомобилей, радиолокационная станция и четыре склада материальных средств.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Запад» продолжает ликвидацию окруженной группировки ВСУ в Купянске

Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Петропавловка, Куриловка Харьковской области, Святогорск, Кровий Яр и Дроновка ДНР.

В городе Купянске Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжили уничтожение окруженной группировки противника. Российские бойцы отразили атаку штурмовых подразделений 1-й бригады нацгвардии в районе села Петровка.

«В результате огневого поражения уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина Senator канадского производства, миномет, четыре станции радиоэлектронной борьбы и четыре пикапа», — сообщает Минобороны РФ.

Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, два склада боеприпасов и девять станций РЭБ.

Подразделения «Юга» заняли выгодные рубежи

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе достигли 75 человек. Также противник лишился танка, трех боевых бронированных машин, 18 автомобилей, четырех станций РЭБ и склада материальных средств.

Бойцы «Центра» наступают в Красноармейске и Димитрове

Военнослужащие «Центральной» группировки в течение суток атаковали 17 бригад и четыре штурмовых полка ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Вольное, Торецкое, Розы Люксембург, Доброполье и Родинское ДНР.

В Красноармейске ДНР российские штурмовики 2-й армии наступают в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны. ВС РФ завершили зачистку от украинских боевиков села Сухой Яр.

Российские подразделения отразили девять атак 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района села Гришино, предпринятых для деблокирования окруженной украинской группировки. Уничтожено 17 единиц военной техники и до 40 военнослужащих.

В Димитрове подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили наступление в микрорайоне Восточный, в южной части города и в направлении микрорайона Западный.

За сутки на красноармейском направлении уничтожили более 250 украинских военнослужащих, 22 единицы вооружения и военной техники.

Всего в зоне ответственности «Центра» потери противника составили: до 450 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, восемь пикапов и станция РЭБ.

«Восток» продвигается вперед в Запорожской области

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и трем штурмовым полкам в районах населенных пунктов Орлы, Орестополь, Нечаевка, Даниловка, Великомихайловка Днепропетровской области, Зеленый Гай и Сладкое Запорожской области.

Потери ВСУ: до 205 военнослужащих, боевая бронированная машина, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция РЭБ.

«Днепр» улучшил тактическое положение

Бойцы «Днепра» атаковали три бригады противника в районах населенных пунктов Степногорск, Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области и Никольское Херсонской области.

ВСУ лишились порядка 60 военнослужащих, восьми автомобилей, 155-мм САУ «Богдана», пяти станций РЭБ, станции радиоэлектронной разведки, двух радиолокационных станций и четырех складов материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам запуска БПЛА, позициям подразделений ПВО, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • 133 БПЛА самолетного типа.

