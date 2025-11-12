Военный эксперт раскрыл, когда ВСУ будут вытеснены из Купянска

Собеседник издания подчеркнул, что противник сопротивляется, пытается деблокировать свои части из окружения, привлекает дополнительные ресурсы. Однако ситуация, в которой сейчас находятся ВСУ, патовая, отметил эксперт.
«Я думаю, что в этом месяце должно всё закончиться, исходя из ситуации, потому что там практически все те резервы, которые сейчас идут, уничтожаются», — цитирует Дандыкина «Лента.ру». Он отметил, что в случае атак на российские подразделения ВСУ теряют больше вооружений и живой силы, чем при обороне.
Украинская группировка в Купянске находится в «котле». Российские бойцы подразделений «Запада» ликвидируют окруженные формирования ВСУ. Потери противника в живой силе ежедневно составляют сотни человек. Также Минобороны РФ сообщает об уничтожении танков, бронетехники, складов боеприпасов, горючего и прочего.
Командование ВСУ пытается обеспечить окруженные подразделения боеприпасами и пополнением, но ВС РФ срывают поставки вооружения и ротацию войск, применяя дроны-камикадзе.