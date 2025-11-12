Военный эксперт раскрыл, когда ВСУ будут вытеснены из Купянска

«Я думаю, что в этом месяце должно всё закончиться, исходя из ситуации, потому что там практически все те резервы, которые сейчас идут, уничтожаются», — цитирует Дандыкина «Лента.ру». Он отметил, что в случае атак на российские подразделения ВСУ теряют больше вооружений и живой силы, чем при обороне.