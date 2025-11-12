Ричмонд
Военный эксперт раскрыл, когда ВСУ будут вытеснены из Купянска

Украинские боевики могут быть полностью вытеснены из Купянска российскими войсками до конца ноября. Такой прогноз военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин озвучил в беседе с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Собеседник издания подчеркнул, что противник сопротивляется, пытается деблокировать свои части из окружения, привлекает дополнительные ресурсы. Однако ситуация, в которой сейчас находятся ВСУ, патовая, отметил эксперт.

«Я думаю, что в этом месяце должно всё закончиться, исходя из ситуации, потому что там практически все те резервы, которые сейчас идут, уничтожаются», — цитирует Дандыкина «Лента.ру». Он отметил, что в случае атак на российские подразделения ВСУ теряют больше вооружений и живой силы, чем при обороне.

Украинская группировка в Купянске находится в «котле». Российские бойцы подразделений «Запада» ликвидируют окруженные формирования ВСУ. Потери противника в живой силе ежедневно составляют сотни человек. Также Минобороны РФ сообщает об уничтожении танков, бронетехники, складов боеприпасов, горючего и прочего.

Командование ВСУ пытается обеспечить окруженные подразделения боеприпасами и пополнением, но ВС РФ срывают поставки вооружения и ротацию войск, применяя дроны-камикадзе.