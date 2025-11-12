Минобороны РФ опубликовало пост со строками из песни Юрия Хоя

Министерство обороны России опубликовало в своем Telegram-канале фото бойцов СВО, сопроводив его словами из песни «Туман» рок-группы «Сектор Газа».
На снимке три российских бойца передвигаются по туманной местности.
«Но мы пройдем опасный путь через туман», — процитировало ведомство строки из песни лидера группы Юрия Хоя.
Ранее околовоенные Telegram-каналы сообщили, что российские военные активно продвигаются в направлении Гуляйполя в Запорожской области и ведут зачистку от ВСУ села Новоуспеновского. В беседе с aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что после освобождения Гуляйполя ВС РФ смогу продвинуться дальше по направлению к Запорожью.