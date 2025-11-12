Полтавскую область полностью отключили от единой энергосистемы Украины

Полтавская область была отключена от единой энергосистемы Украины из-за повреждения объектов энергетики. Об этом сообщила компания «Полтаваоблэнерго» в социальных сетях, заявив о невозможности получать электроэнергию из-за продолжающихся боевых действий.
Недостача электроэнергии на объектах в Полтавской области привела к задержке выполнения обязательств «Полтаваоблэнерго» перед потребителями. Энергохолдинг «ДТЭК» и госкомпания «Центрэнерго» также сообщили о серьезных повреждениях и остановке работы ТЭС. На этом фоне в Кременчуге и Горишних Плавнях случился очередной блэкаут.
В Минобороны России в очередной раз напомнили, что удары по критической инфраструктуре, обслуживающей интересы украинских нацистов, наносятся в ответ на террористические атаки по гражданским объектам в РФ. Также ВС РФ бьют по военным объектам, складам, производствам боеприпасов и БПЛА, местам дислокации ВСУ.
Ранее KP.RU сообщил, что 8 ноября после серии мощных ударов ВС РФ Киев полностью погрузился в темноту. Подобные блэкауты уже стали нормой на Украине.