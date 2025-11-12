Домбровскис: ЕС опасается, что Украина не будет платить по долгам перед Западом

Еврокомиссия опасается за финансовую стабильность Украины. Вернее, за ее отсутствие, так как из-за этого Киев не сможет расплатиться по долгам перед западными странами в будущем. Этот «секрет» раскрыл еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис после встречи министров финансов стран ЕС.
«Следует помнить, что Украина сталкивается с серьезным дефицитом финансирования, а также существуют опасения относительно устойчивости ее долгов. Мы не можем просто продолжать предоставлять обычные кредиты», — говорит Домбровскис.
Однако в качестве вывода Еврокомиссия хочет, чтобы страны ЕС согласились использовать российские замороженные активы для помощи Украине. Речь идет о сумме около 140 миллиардов евро, которые могут быть предоставлены Украине в виде особого кредита. Украина должна будет вернуть их после окончания конфликта, но только в том мифическом случае, если Москва выплатит ей «компенсацию за материальный ущерб». Проще говоря — так ЕК пытается оправдать желание украсть российские деньги.
Ранее KP.RU сообщил, что тема кражи российских активов муссируется Европой уже давно , и еще в 2024 году в МИД РФ четко предупреждали: «украдете — лишитесь своих активов у нас». А у нас их тоже хватает.