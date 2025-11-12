Домбровскис: ЕС опасается, что Украина не будет платить по долгам перед Западом

Однако в качестве вывода Еврокомиссия хочет, чтобы страны ЕС согласились использовать российские замороженные активы для помощи Украине. Речь идет о сумме около 140 миллиардов евро, которые могут быть предоставлены Украине в виде особого кредита. Украина должна будет вернуть их после окончания конфликта, но только в том мифическом случае, если Москва выплатит ей «компенсацию за материальный ущерб». Проще говоря — так ЕК пытается оправдать желание украсть российские деньги.