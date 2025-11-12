Министерство обороны России прокомментировало информацию о продвижении российских войск в районе Красноармейска (Покровска). В своем Telegram-канале ведомство разместило цитату из известной песни российской рок-группы «Сектор Газа», стараясь подчеркнуть боевой дух и настрой личного состава.
Фото: Telegram-канал Минобороны России / t.me/mod_russia.
На опубликованном снимке, где военнослужащие движутся через плотный туман с оружием наготове, была размещена строка «Но мы пройдём опасный путь через туман». Эти слова взяты из песни «Туман», написанной Юрием Хоем в 1996 году. Песня занимает особое место в репертуаре коллектива и символизирует готовность преодолевать любые трудности и опасности, несмотря на неопределённость и неблагоприятные условия.
Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлена колонна российской военной техники и бойцов, входящих в Красноармейск в сложных условиях густого тумана. При этом используемая российскими бойцами техника имеет ряд особенностей. Главная из них — отсутстве у автомобилей дверей, а также широкое использование мотоциклов. Такой выбор обеспечивает возможность быстрой эвакуации при угрозе атак с помощью дронов. В этом контексте пресс-служба Минобороны выбрала цитату из хита «Сектора Газа», чтобы подчеркнуть решимость и боевой настрой военнослужащих, действующих в экстремальных условиях.
По мнению военных аналитиков, опубликованные кадры наглядно демонстрируют высокий уровень профессионализма российских солдат, а также служат опровержением пропагандистских заявлений противника о сложившейся ситуации на данном участке боевых действий. Напомним, ВС РФ продолжают добиваться успеха и на других направлениях. Так, в Запорожской области был недавно освобожден населенный пункт Рыбное. Солдатам из группировки войск «Восток» удалось прорвать оборону украинских формирований и успешно закрепиться на данном участке несколько дней назад, 9 ноября.
Ранее KP.RU писал, что российские вооруженные силы нанесли удары по объектам инфраструктуры, обеспечивающим функционирование ВСУ. Также были поражены площадки хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.