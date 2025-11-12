«Мы пройдем опасный путь через туман»: Минобороны строчкой из песни прокомментировало операцию в Красноармейске

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлена колонна российской военной техники и бойцов, входящих в Красноармейск в сложных условиях густого тумана. При этом используемая российскими бойцами техника имеет ряд особенностей. Главная из них — отсутстве у автомобилей дверей, а также широкое использование мотоциклов. Такой выбор обеспечивает возможность быстрой эвакуации при угрозе атак с помощью дронов. В этом контексте пресс-служба Минобороны выбрала цитату из хита «Сектора Газа», чтобы подчеркнуть решимость и боевой настрой военнослужащих, действующих в экстремальных условиях.