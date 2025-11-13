Напомним, ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что Россия сделала всё возможное, чтобы переговорный процесс с Украиной не прекращался. Он подчеркнул, что Украина с самого начала пыталась саботировать переговоры, используя посредников и распространяя утверждения о якобы отсутствии у России интереса к миру.