Россия в текущем году передала Украине более 9 000 тел погибших боевиков ВСУ, тогда как взамен получила лишь 143 тела российских солдат. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать. ТАСС, обладая эксклюзивными правами на материал, опубликовал ответы министра.
«О потерях на поле боя, как правило, не говорят публично. Скажу только, что в этом году в ходе репатриации погибших военнослужащих российская сторона передала свыше девяти тысяч тел солдат ВСУ. От Украины мы получили 143 тела наших бойцов», — рассказал глава МИД.
Напомним, ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что Россия сделала всё возможное, чтобы переговорный процесс с Украиной не прекращался. Он подчеркнул, что Украина с самого начала пыталась саботировать переговоры, используя посредников и распространяя утверждения о якобы отсутствии у России интереса к миру.