Российские военные сбили под Часовым Яром беспилотник ВСУ

По словам конструктора, военные РФ передали ему сбитый в районе Часова Яра беспилотник, после чего российские специалисты из его лаборатории БПЛА разобрали и изучили трофейное устройство.
«Сбили где-то на часовоярском направлении. Что из интересного — это чистое НАТО. Все комплектующие, которые здесь есть, сделаны исключительно в странах НАТО. Но в наших реалиях он не выжил», — сказал Иванов.
По его словам, несмотря на высокую себестоимость, беспилотник был сбит при первом же боевом вылете.
«Вот эта штука стоит приблизительно в два — в два с половиной раза дороже, чем “Орлан”, — подчеркнул тульский разработчик отечественных ударных БПЛА.
«Орлан» — российский многоцелевой беспилотник. Максимальная взлетная масса аппарата в варианте «Орлан-10», согласно открытым данным, составляет 18 килограммов, максимальный вес полезной нагрузки — 3 килограмма. Дрон может летать в диапазоне скоростей 70−150 километров в час, имеет максимальную продолжительность полета 10 часов и максимальный радиус действий 100 километров (ограничен дальностью связи с бортом).
И «Орлан-10», и «Орлан-30» предназначены для ведения разведки и обеспечения ударов авиации, артиллерии и иных огневых и ударных средств. Однако «Орлан-30», в отличие от «Орлана-10», имеет на борту лазерный дальномер-целеуказатель, что позволяет дрону подсвечивать цели лазерным лучом и обеспечивать наведение высокоточных боеприпасов, в том числе управляемых артиллерийских снарядов.