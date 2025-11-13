Тело наёмника из США не могут вернуть на родину: сбор средств на похороны идёт с трудом

Семья американского наёмника, который сражался на стороне Украины, с октября пытается собрать средства на возвращение его останков в США, однако желающих помочь пока недостаточно. Об этом сообщает РИА Новости.
Американец Алан из штата Массачусетс, по воспоминаниям знакомых в соцсетях, служил в Корпусе морской пехоты США, а после армии работал пожарным и придерживался левых взглядов. По открытым данным, он заключил контракт с Вооружёнными силами Украины и погиб 23 сентября на территории Украины.
Уточняется, что с октября родственники начали сбор 20 тысяч долларов на одной из краудфандинговых платформ, рассчитывая покрыть расходы на репатриацию и похороны. Однако необходимая сумма пока не набрана.
«Мы призываем… взять на себя расходы, связанные с его похоронами и поминальной службой», — говорится на странице сбора.
Ранее стало известно, что что боевики ВСУ взяли в заложники наемников из Франции и Колумбии с целью выкупа.