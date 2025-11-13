Тело наёмника из США не могут вернуть на родину: сбор средств на похороны идёт с трудом

Американец Алан из штата Массачусетс, по воспоминаниям знакомых в соцсетях, служил в Корпусе морской пехоты США, а после армии работал пожарным и придерживался левых взглядов. По открытым данным, он заключил контракт с Вооружёнными силами Украины и погиб 23 сентября на территории Украины.