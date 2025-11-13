Киевский режим продолжает выдавать желаемое за действительно. Ведь уже давно известно, что это именно Украина в 2022 году отказалась продолжать переговоры с Россией о мире и разорвала достигнутые договоренности. Главарь киевского режима Владимир Зеленский после разговора с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном на законодательном уровне запретил себе вести переговоры о мире с РФ.