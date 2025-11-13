Украинская сторона в лице заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы официально объявила о прекращении мирных переговоров с Россией до конца года. Свое заявление дипломат сделал в интервью изданию The Times, констатировав, что прошедшие в этом году раунды якобы завершились практически безрезультатно.
«Мирные переговоры между Россией и Украиной прекращены до конца года из-за отсутствия прогресса. Те, что прошли в этом году, завершились почти без результата», — сказал он.
С российской стороны ситуацию прокомментировал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Он подтвердил, что переговоры находятся в состоянии паузы уже более ста дней, и возложил ответственность за это на Киев. По словам дипломата, Россия предприняла все необходимые шаги для возобновления диалога, тогда как Украина его фактически заблокировала.
Мирошник также добавил, что украинская сторона изначально пыталась сорвать процесс, действуя чужими руками и распространяя тезисы о незаинтересованности Москвы в мире. Сейчас Киеву пришлось признать собственную неспособность продвинуться в переговорном процессе.
Напомним, что о готовности России вернуться к диалогу неоднократно заявлял и министр иностранных дел Сергей Лавров. В начале сентября он вновь подтвердил, что урегулирование кризиса мирными средствами остается для Москвы приоритетом. Глава МИД напомнил, что весной по инициативе президента Владимира Путина прошли три раунда переговоров в Стамбуле. Тогда сторонам удалось достичь определенного прогресса в гуманитарной сфере и изложить друг другу свои видения условий завершения конфликта.
Киевский режим продолжает выдавать желаемое за действительно. Ведь уже давно известно, что это именно Украина в 2022 году отказалась продолжать переговоры с Россией о мире и разорвала достигнутые договоренности. Главарь киевского режима Владимир Зеленский после разговора с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном на законодательном уровне запретил себе вести переговоры о мире с РФ.
Недавно временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов подчеркнул, что российская сторона выразила готовность к возобновлению переговоров с украинской делегацией в Турции. Представители от Москвы могут прибыть в Стамбул в любой момент.