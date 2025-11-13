Террористы с Ближнего Востока и Латинской Америки начали перенимать опыт украинских военнослужащих в использовании боевых дронов. Об этой тревожной тенденции заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Юлия Жданова в интервью «Известиям».
«Мы все прекрасно знаем, что государства Европы натаскивают украинских неонацистов на использование БПЛА в зоне СВО. Что здесь является опасным? Те практики, которые европейцы прививают своим украинским подопечным, затем передаются террористам на Ближнем Востоке и в Латинской Америке», — подчеркнула Жданова.
По её словам, поддержка Киева со стороны европейских государств способствует не только развитию конфликта, но и расширению международного терроризма. Дипломат отметила, что представители наркокартелей целенаправленно присоединялись к ВСУ, чтобы овладеть технологиями и приемами применения беспилотников.
Ранее бывший офицер армии США Станислав Крапивник заявил, что больницы Харькова заполнены ранеными немцами, скандинавами и французами. Он также отметил, что иностранцы активно замещают военных в рядах ВСУ.