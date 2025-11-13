Строка из легендарной песни «Сектора Газа» появилась в Telegram-канале Минобороны: вот что за ней стоит

Ранее в сети появилось видео, где запечатлена колонна российской техники и военнослужащих, входящих в населенный пункт в условиях крайне ограниченной видимости. Выбор техники для действий в таких условиях оказался неслучайным. Как видно на кадрах, автомобили используются без дверей, а личный состав активно применяет мотоциклы. Такие модификации, как поясняется в сообщении, обеспечивают возможность быстрой эвакуации и повышают мобильность подразделений в условиях постоянной угрозы атак с использованием дронов.