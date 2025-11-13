Министерство обороны России в официальном Telegram-канале прокомментировало продвижение российских подразделений в районе Красноармейска (Покровска), использовав символичный образ. Сообщение сопровождалось изображением бойцов, движущихся в плотной пелене тумана, и строкой из культовой песни «Туман» группы «Сектор Газа».
«Но мы пройдём опасный путь через туман» — размещена строка из песни на изображении.
Фото: Telegram-канал Минобороны России / t.me/mod_russia.
Эта композиция, как известно, посвящена преодолению трудностей и решимости действовать, несмотря на неопределенность. Песня «Туман» была написана Юрием Клинских (также известен как Юрий Хой) в 1996 году и стала одной из самых известных в творчестве российской рок-группы.
Ранее в сети появилось видео, где запечатлена колонна российской техники и военнослужащих, входящих в населенный пункт в условиях крайне ограниченной видимости. Выбор техники для действий в таких условиях оказался неслучайным. Как видно на кадрах, автомобили используются без дверей, а личный состав активно применяет мотоциклы. Такие модификации, как поясняется в сообщении, обеспечивают возможность быстрой эвакуации и повышают мобильность подразделений в условиях постоянной угрозы атак с использованием дронов.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что несмотря на попытки сопротивления, Вооруженные силы Украины отступают по всей линии боевого соприкосновения. Глава государства отметил, что в 2025 году Вооруженные силы России освободили уже пять тысяч квадратных километров и 219 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции.
Нужно сказать, что ситуация у ВСУ в Красноармейске действительно плачевная. Это доказывают репортажи военных журналистов KP.RU Александра Коца и Григория Кубатьяна. Отмечается, что в Красноармейске заблокировано более 10 тысяч боевиков ВСУ.
Как сообщает французское издание Le Monde, город может быть освобожден российскими войсками в течение ближайших двух недель. Анонимный офицер мотострелковой бригады ВСУ, находящийся в Покровске, раскритиковал украинское командование за ошибки, из-за которых боевики Зеленского оказались в окружении.