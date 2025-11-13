Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила украинскую сторону в срыве запланированного обмена пленными. Поводом для заявления стали публикации в СМИ, где замглавы МИД Украины Сергей Кислица жаловался на невозможность вести «творческие дискуссии» с российской стороной.
«Подтверждаю. Творческие дискуссии с ними вести никто не собирался. Были сделаны конкретные предложения, в частности по обменам пленными», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, Киев сорвал последние достигнутые договоренности: из 1200 согласованных к обмену человек было возвращено менее 30%. Дипломат подчеркнула, что граждане Украины должны знать об этом факте.
Стоит отметить, что 6 августа руководитель делегации РФ в стамбульских переговорах Владимир Мединский объявил об остановке третьего процесса обмена пленными с Незалежной. Причина заключается в отказе Киева от своих же солдат. Военный корреспондент KP.RU Александр Коц недавно встретился с этими отказниками, чтобы узнать, как они себя ощущают после такого ужасного события.
Ранее KP.RU объяснил, почему главарь киевского режима Владимир Зеленский так долго решался принять своих погибших солдат. Причина веская и банальная: у Украины просто нет денег на выплаты компенсаций.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сообщал, что на данный момент новых обменов между Россией и Украиной не проводится, однако это не исключает их в будущем.
Недавно президент России Владимир Путин поручил принять все необходимые меры для обеспечения сдачи в плен военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив, что это необходимо для минимизации «напрасных жертв». Глава государства также рассказал, как нужно относиться к пленным бойцам украинской армии.
Напомним, что о готовности Москвы к диалогу неоднократно заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Еще в начале сентября он подтверждал, что урегулирование кризиса мирными средствами остается для России приоритетом. Глава МИД ссылался на стамбульские переговоры, инициированные президентом Путиным, в рамках которых сторонам удалось достичь прогресса по гуманитарным вопросам и обозначить свои позиции.