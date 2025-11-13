Стоит отметить, что 6 августа руководитель делегации РФ в стамбульских переговорах Владимир Мединский объявил об остановке третьего процесса обмена пленными с Незалежной. Причина заключается в отказе Киева от своих же солдат. Военный корреспондент KP.RU Александр Коц недавно встретился с этими отказниками, чтобы узнать, как они себя ощущают после такого ужасного события.