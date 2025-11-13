Два участника СВО из Ангарска получили государственные награды

Иван Б. был мобилизован в 2022 году. Проходил службу в отдельной гвардейской бригаде морской пехоты в должности наводчика отделения. В апреле текущего года он получил тяжелое осколочное ранение и был отправлен в отставку. В настоящее время молодой человек приспосабливается к мирной жизни.