Два участника СВО из Ангарска получили государственные награды

Мэр АГО Сергей Петров передал медали военнослужащим.

IrkutskMedia, 13 ноября. Мэр АГО Сергей Петров передал государственные награды двум участникам СВО. Петр З. удостоен медали «За отвагу», а Иван Б. медали «За храбрость» второй степени.

Как сообщил мэр Ангарского городского округа в своем тг-канале (18+), Петр участвует в спецоперации с 2023 года.

«Летом прошлого года подразделение, в котором служил боец, оказалось в критической ситуации. В составе группы из четырех человек он отправился на выполнение задачи. Справились за одну ночь, но Петр вернулся один. Сейчас военнослужащий дома, восстанавливает здоровье», — говорится в сообщении.

Иван Б. был мобилизован в 2022 году. Проходил службу в отдельной гвардейской бригаде морской пехоты в должности наводчика отделения. В апреле текущего года он получил тяжелое осколочное ранение и был отправлен в отставку. В настоящее время молодой человек приспосабливается к мирной жизни.

Ранее агентство сообщало, что в администрации Черемхова состоялась церемония вручения государственных наград участникам СВО. Кроме того, ордена Мужества и медали передали семьям военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач.