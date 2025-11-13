Два участника СВО из Ангарска получили государственные награды

IrkutskMedia, 13 ноября. Мэр АГО Сергей Петров передал государственные награды двум участникам СВО. Петр З. удостоен медали «За отвагу», а Иван Б. медали «За храбрость» второй степени.
Как сообщил мэр Ангарского городского округа в своем тг-канале (18+), Петр участвует в спецоперации с 2023 года.
«Летом прошлого года подразделение, в котором служил боец, оказалось в критической ситуации. В составе группы из четырех человек он отправился на выполнение задачи. Справились за одну ночь, но Петр вернулся один. Сейчас военнослужащий дома, восстанавливает здоровье», — говорится в сообщении.
Иван Б. был мобилизован в 2022 году. Проходил службу в отдельной гвардейской бригаде морской пехоты в должности наводчика отделения. В апреле текущего года он получил тяжелое осколочное ранение и был отправлен в отставку. В настоящее время молодой человек приспосабливается к мирной жизни.
Ранее агентство сообщало, что в администрации Черемхова состоялась церемония вручения государственных наград участникам СВО. Кроме того, ордена Мужества и медали передали семьям военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач.