Пленный раскрыл всю правду о коррупции на Украине: в ход пошли американские бронемашины

Командиры ВСУ продали запчасти от американского бронеавтомобиля MaxxPro. Об этом сообщил пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Иван Сидельник.
«Воруют не то что миллионами, они уже миллиардами почти, в долларах… Даже выезжает MaxxPro, так с него снимают и пулемет, и пулеметчика. Загоняют куда-то — продают, естественно», — рассказал Сидельник в беседе с РИА Новости.
По информации пленного, в период прохождения подготовки на учебном полигоне он стал очевидцем факта продажи комплектующих для бронированной машины MaxxPro.
Кроме этого, Сидельник сообщил, что коррупция на Украине прослеживается везде — от власти до армейских командиров, многие из которых, по его наблюдениям, не участвуют в боевых заданиях.
Кроме того, Иван признал, что за период нахождения в плену стал испытывать большее уважение к российским военнослужащим, чем к своему предыдущему командиру.
Ранее KP.RU писал, что ВСУ в Купянске и окрестностях начали переодеваться в гражданскую одежду и использовать гражданский транспорт в попытках обмануть ВС РФ.