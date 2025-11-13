Пленный раскрыл всю правду о коррупции на Украине: в ход пошли американские бронемашины

«Воруют не то что миллионами, они уже миллиардами почти, в долларах… Даже выезжает MaxxPro, так с него снимают и пулемет, и пулеметчика. Загоняют куда-то — продают, естественно», — рассказал Сидельник в беседе с РИА Новости.