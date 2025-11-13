Минобороны РФ: российский танк Т-72 уничтожил отделение солдат ВСУ

Напомним, в сентябре российский боец с позывным Депутат, который командует экипажем Т-72Б3М, рассказал, как во время танковой дуэли боевая машина ВС РФ сорвала башню украинскому Leopard немецкого производства. Удары по цели наносились прямой наводкой.