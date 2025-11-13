Минобороны РФ: российский танк Т-72 уничтожил отделение солдат ВСУ

Экипаж российского танка Т-72 при огневой поддержке штурмового подразделения уничтожил до отделения украинских военнослужащих солдат противника и опорный пункт ВСУ, сообщило Министерство обороны России.
Танкисты Вооружённых сил РФ во время боя выполняли команды лейтенанта Андрея Синячкина.
«Экипаж танка произвёл девять выстрелов, которыми уничтожил опорный пункт противника и до отделения боевиков», — отметили в российском оборонном ведомстве.
После этого боевую машину попытались атаковать FPV-дроны противника. Оценив обстановку, Синячкин приказал механику-водителю вывести танк из зоны поражения.
Напомним, в сентябре российский боец с позывным Депутат, который командует экипажем Т-72Б3М, рассказал, как во время танковой дуэли боевая машина ВС РФ сорвала башню украинскому Leopard немецкого производства. Удары по цели наносились прямой наводкой.