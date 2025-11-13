Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны РФ: российский танк Т-72 уничтожил отделение солдат ВСУ

Экипаж танка под командованием лейтенанта ВС РФ Синячкина произвёл девять выстрелов по противнику.

Источник: Аргументы и факты

Экипаж российского танка Т-72 при огневой поддержке штурмового подразделения уничтожил до отделения украинских военнослужащих солдат противника и опорный пункт ВСУ, сообщило Министерство обороны России.

Танкисты Вооружённых сил РФ во время боя выполняли команды лейтенанта Андрея Синячкина.

«Экипаж танка произвёл девять выстрелов, которыми уничтожил опорный пункт противника и до отделения боевиков», — отметили в российском оборонном ведомстве.

После этого боевую машину попытались атаковать FPV-дроны противника. Оценив обстановку, Синячкин приказал механику-водителю вывести танк из зоны поражения.

Напомним, в сентябре российский боец с позывным Депутат, который командует экипажем Т-72Б3М, рассказал, как во время танковой дуэли боевая машина ВС РФ сорвала башню украинскому Leopard немецкого производства. Удары по цели наносились прямой наводкой.