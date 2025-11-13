Российский боец рассказал об освобождении Нового в Запорожской области

Российский военный с позывным «Родин» рассказал подробности освобождения населённого пункта Новое в Запорожской области. Видео опубликовало Министерство обороны РФ.
Он отметил, что успешная операция по освобождению стала возможной благодаря хорошей подготовке и слаженности действий российских военнослужащих.
Боец объяснил, что туман и дождь, облегчают задачу, поскольку они скрывают передвижение солдат и делают их менее заметными для ВСУ. Напротив, ясная погода, когда всё видно, представляет трудность для скрытности.
«Мы зашли в первый дом, и оказалось, что он хорошо укреплён — стены засыпанными мешками, крыша усилена. Новое было взято благодаря отличной подготовке — командование, инструкторы, и мы всё делали по плану. Все чётко знали свои задачи», — рассказал «Родин».
Другой боец СВО с позывным «Ямач» поделился тем, как их подразделение столкнулось с постоянными обстрелами ВСУ. По его словам, когда они выполняли задачу, их обстреливал миномёт. В то же время над головами летали дроны «Баба-Яга» и «Мавик».
«Прилёты плотные были, земля ходила. Страшновато, конечно, но справились. Как только “птица” идёт — сразу под дерево, под куст, лечь и не шевелиться, пока не пролетит», — рассказал он.
При этом огонь они открывали, когда шёл сброс, чтобы он не успел понять дальнейшие действия.
Его боевой товарищ, боец с позывным «Шрэк», добавил, что доставка снабжения для российских солдат в условиях обстрелов и минных ловушек была чрезвычайно сложной. Он шёл по лесополосам, которые считались безопасными, но на самом деле они были усеяны минными ловушками. Даже обычная ветка могла взорваться. Помимо этого, сверху обстреливали миномёты.
Министерство обороны РФ подчеркнуло, что действия штурмовых подразделений группировки войск «Восток» обеспечили успешное продвижение и закрепление на новых позициях в Запорожской области.
Ранее сообщалось, что экипаж российского танка Т-72, с огневой поддержкой штурмового подразделения, уничтожил отделения украинских солдат и опорный пункт ВСУ.