Российский боец рассказал об освобождении Нового в Запорожской области

Другой боец СВО с позывным «Ямач» поделился тем, как их подразделение столкнулось с постоянными обстрелами ВСУ. По его словам, когда они выполняли задачу, их обстреливал миномёт. В то же время над головами летали дроны «Баба-Яга» и «Мавик».