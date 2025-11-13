В Красноярске нерадивого отца лишили выплат за погибшего на СВО сына

В прошлом мужчина всячески уклонялся от воспитания и содержания своего ребенка, но когда тот, уже будучи взрослым, погиб, выполняя боевые задачи в зоне СВО, решил вынести из этого финансовую выгоду. После смерти парня нерадивый отец воспользовался мерами социальной поддержки и получил 3 545 410,89 рублей.
«Установлено, что данная денежная выплата является необоснованным обогащением и подлежит матери погибшего бойца СВО, а также его супруге и малолетнему сыну», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.
Мужчину не только лишили права на выплаты в связи с гибелью сына, с него также взыскали деньги в пользу матери, супруги и малолетнего сына военнослужащего. Теперь он обязан выплатить каждому по 1 181 803,63 рубля.
Апелляционным и кассационным определениями данное решение было оставлено без изменения.