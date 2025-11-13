В Красноярске нерадивого отца лишили выплат за погибшего на СВО сына

В прошлом мужчина всячески уклонялся от воспитания и содержания своего ребенка, но когда тот, уже будучи взрослым, погиб, выполняя боевые задачи в зоне СВО, решил вынести из этого финансовую выгоду. После смерти парня нерадивый отец воспользовался мерами социальной поддержки и получил 3 545 410,89 рублей.