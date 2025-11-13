24 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем

«В период с 23:00 мск 12 ноября до 8:00 13 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.
17 беспилотников были ликвидированы над акваторией Черного моря, семь — над Крымом, по 32 дрона — над Курской и Белгородской областями, 20 — над Воронежской областью, шесть — над Орловской, пять — над Краснодарским краем, четыре — над Тамбовской областью, три — над Ростовской, два — над Брянской и по одному беспилотнику над Тульской областью и Московским регионом.