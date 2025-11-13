Ричмонд
Пять беспилотников сбили над Краснодарским краем

Средства ПВО уничтожили пять беспилотников над Краснодарским краем в ночь на 13 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Пять беспилотников сбили над Краснодарским краем. 17 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего над регионами России с 23:00 12 ноября до 8:00 13 ноября перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотников самолетного типа. В том числе по 32 дроны сбиты над Курской и Белгородской областями, 20 — над Воронежской.

Семь беспилотников уничтожены над Крымом, шесть — над Орловской областью, четыре — над Тамбовской, три — над Ростовской. Два БПЛА сбиты над Брянской областью, по одному — над Тульской и Московским регионом.

Напомним, в Краснодарском крае объявили беспилотную опасность в ночь на 13 ноября. Аэропорты Краснодара и Геленджика приостановили работу. Временные ограничения ввели для безопасности полетов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше