Пять беспилотников сбили над Краснодарским краем. 17 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Всего над регионами России с 23:00 12 ноября до 8:00 13 ноября перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотников самолетного типа. В том числе по 32 дроны сбиты над Курской и Белгородской областями, 20 — над Воронежской.
Семь беспилотников уничтожены над Крымом, шесть — над Орловской областью, четыре — над Тамбовской, три — над Ростовской. Два БПЛА сбиты над Брянской областью, по одному — над Тульской и Московским регионом.
Напомним, в Краснодарском крае объявили беспилотную опасность в ночь на 13 ноября. Аэропорты Краснодара и Геленджика приостановили работу. Временные ограничения ввели для безопасности полетов.