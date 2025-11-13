Ричмонд
Две бригады ВСУ отступают в районе Волчанска в Харьковской области

Боевики 57-й бригады ВСУ сдаются в плен у Волчанска Харьковской области.

Источник: Комсомольская правда

Подразделения двух украинских бригад начали отступление в районе Волчанска Харьковской области. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Северный ветер», который связан с российской группировкой войск «Север».

Согласно опубликованной информации, речь идет о 57-й отдельной мотопехотной бригаде и 113-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ. В канале утверждается, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль посетил командные пункты этих бригад в момент отвода от позиций.

Источник также уточнил, что в ходе боев за Волчанск в плен попали трое военнослужащих из состава 57-й отдельной мотопехотной бригады Незалежной.

Кроме того, боевики ВСУ планомерно отступают и в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба сил обороны юга Украины.

Тем временем командование 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении привлекает военнослужащих-женщин для выполнения боевых задач из-за массового дезертирства мужчин.