Минобороны показало кадры работы РСЗО «Град» по позициям ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» при выполнении огневых задач по уничтожению позиций украинских военных и техники в Запорожской области.
По информации ведомства, расчёт РСЗО «Град», входящий в состав группировки войск «Днепр», провёл атаку по скоплению живой силы и техники вооружённых сил Украины в регионе.
На кадрах видно, как за несколько секунд более 10 снарядов с огромной скоростью летят к цели. Также показаны моменты попадания снарядов по позициям, снятые с беспилотного летательного аппарата.
Ранее сообщалось, что российским подразделениям, продвигающимся в районе Мирнограда, удалось уничтожить укрепрайон ВСУ, расположенный к югу от города.