Три БПЛА сбиты в небе над Ростовской областью в ночь на 13 ноября

В небе над тремя районами Ростовской области силами ПВО уничтожены беспилотники.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на четверг, 13 ноября, в небе над Ростовской областью были ликвидированы три вражеских БПЛА. Об этом утром сообщают в министерстве обороны РФ.

— С 23:00 12 ноября до 8:00 13 ноября средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — уточнили в военном ведомстве. — При этом над территорией Ростовской области сбито три беспилотника.

Ранее губернатор Юрий Слюсарь в 5:42 утра проинформировал жителей региона в своем телеграм-канале:

— Ночью в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Новошахтинске, Донецке и Миллеровском районе. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется.

Напомним, сутками ранее беспилотная атака была отражена в Донецке, Новошахтинске и Каменском районе. Никто из людей не пострадал. По информации минобороны РФ, тогда за ночь было сбито 12 БПЛА.

