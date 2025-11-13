Три БПЛА сбиты в небе над Ростовской областью в ночь на 13 ноября

В ночь на четверг, 13 ноября, в небе над Ростовской областью были ликвидированы три вражеских БПЛА. Об этом утром сообщают в министерстве обороны РФ.
— С 23:00 12 ноября до 8:00 13 ноября средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — уточнили в военном ведомстве. — При этом над территорией Ростовской области сбито три беспилотника.
Ранее губернатор Юрий Слюсарь в 5:42 утра проинформировал жителей региона в своем телеграм-канале:
— Ночью в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Новошахтинске, Донецке и Миллеровском районе. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется.
Напомним, сутками ранее беспилотная атака была отражена в Донецке, Новошахтинске и Каменском районе. Никто из людей не пострадал. По информации минобороны РФ, тогда за ночь было сбито 12 БПЛА.