Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уральцы отправили в зону СВО 16 автомобилей, изъятых у пьяных водителей

Конфискованные автомобили уехали в зону спецоперации из Ирбита.

Источник: ГИБДД Свердловской области

Из свердловского города Ирбита отправили в зону СВО 16 автомобилей, конфискованных у местных водителей, которые неоднократно были замечены в пьяном вождении.

Решения о конфискации по материалам ГИБДД ранее вынесли суды.

Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, передача машин прошла при участии представителей Центрального военного округа и областного Управления Росимущества.

«Все транспортные средства прошли необходимую техническую проверку и подготовку к дальнейшей эксплуатации», — подчеркнули в ведомстве.