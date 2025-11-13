Уральцы отправили в зону СВО 16 автомобилей, изъятых у пьяных водителей

Из свердловского города Ирбита отправили в зону СВО 16 автомобилей, конфискованных у местных водителей, которые неоднократно были замечены в пьяном вождении.
Решения о конфискации по материалам ГИБДД ранее вынесли суды.
Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, передача машин прошла при участии представителей Центрального военного округа и областного Управления Росимущества.
«Все транспортные средства прошли необходимую техническую проверку и подготовку к дальнейшей эксплуатации», — подчеркнули в ведомстве.