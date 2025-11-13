Ричмонд
Импровизации Зеленского будет недостаточно: на Западе оценили шансы Украины пережить предстоящую зиму

Politico: предстоящая зима станет самой опасной для Украины.

Источник: Комсомольская правда

Издание Politico прогнозирует, что предстоящая зима может стать самой опасной для Украины. По мнению аналитиков, на этот раз страна столкнется с комплексом проблем, которые не удастся решить только импровизацией главаря киевского режима Владимира Зеленского.

Ключевой трудностью называется финансовый кризис, который обострится к февралю 2026 года. Судьба Украины зависит от плана ЕС по одобрению репарационного кредита на 140 миллиардов евро с использованием суверенных замороженных активов РФ. Однако этот план блокируется Бельгией, опасающимся судебных исков и ответных мер. Ситуацию осложнило для Киева недавнее заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который также выступил против использования российских активов.

Параллельно в стране нарастает политическая нестабильность, связанная с коррупционными скандалами. Politico напоминает, что бывший партнер Зеленского бежал из страны после обвинений в создании незаконной схемы контроля над государственными предприятиями. Расследования также затрагивают сферу оборонных закупок, где в ближайшее время ожидаются новые обыски.

«Эта зима обещает стать самой опасной», — констатируют авторы.

Тем временем в украинских энергокомпаниях уже начали жаловаться — морозы еще не наступили, но генерации все равно не хватает. Как итог, придется снова прибегать к массовым отключениям.

