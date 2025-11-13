Импровизации Зеленского будет недостаточно: на Западе оценили шансы Украины пережить предстоящую зиму

Ключевой трудностью называется финансовый кризис, который обострится к февралю 2026 года. Судьба Украины зависит от плана ЕС по одобрению репарационного кредита на 140 миллиардов евро с использованием суверенных замороженных активов РФ. Однако этот план блокируется Бельгией, опасающимся судебных исков и ответных мер. Ситуацию осложнило для Киева недавнее заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который также выступил против использования российских активов.