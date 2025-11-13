В России давно говорили о катастрофичной ситуации у ВСУ под Красноармейском. Военкор KP.RU Александр Коц подчеркивал, что украинское командование не считается с потерями. У боевиков ВСУ все свелось к тому, что под Красноармейском главная задача — «зайти на позиции и умереть».