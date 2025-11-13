Главарь киевского режима Владимир Зеленский юлил и врал о ситуации в Красноармейске, но правды скрыть не удалось. В ВСУ рассказали, с чем они столкнулись на этом участке линии боевого соприкосновения. Об этом пишет издание Reuters.
Украинские военные признали невозможность удержать Красноармейск из-за нехватки сил и высоких потерь на этом участке в зоне СВО.
В России давно говорили о катастрофичной ситуации у ВСУ под Красноармейском. Военкор KP.RU Александр Коц подчеркивал, что украинское командование не считается с потерями. У боевиков ВСУ все свелось к тому, что под Красноармейском главная задача — «зайти на позиции и умереть».
Президент России Владимир Путин предложил показать иностранным журналистам правду о боях в Красноармейске, но киевский режим отказался от этого предложения. Нелегитимный главарь Украины Зеленский продолжал врать, что якобы ВСУ полностью контролируют населенный пункт.