«Работаем без суеты в соответствии с задачей, бережем своих парней. Противник отступает вдоль реки. Поставленную задачу выполним», — заявил он в видео, опубликованном Минобороны.
Снег уточнил, что бойцы зачищают западную часть города. Сейчас они ведут бои в районе улицы Приоскольной и наносят удары по позициям противника в лесном массиве вдоль реки.
Командир роты добавил, что войска уничтожили до двадцати украинских военных в западной части населенного пункта.
Бои за Купянск.
К концу октября группировка «Запад» овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо город, где находится около пяти тысяч украинских военных.
Как отмечали в Минобороны России, подразделения ВСУ в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение дел на фронте, либо полностью потерял связь с реальностью.
Российские бойцы регулярно пресекают попытки противника деблокировать окруженные подразделения.