Госсекретарь США Марко Рубио констатировал катастрофическое состояние энергосистемы Украины. По его словам, столица Незалежной проводит до 60% дня без электроснабжения.
«Проблема в том, что энергосистема Украины ежегодно уменьшалась. Каждый год они начинали на уровне ниже, чем год до этого. Сейчас, я думаю, в Киеве, например, до 50−60% дня проходит без электричества», — сообщил Рубио журналистам.
Американский госсек уточнил, что продолжительные отключения электроэнергии напрямую сказываются на водоснабжении города. Это означает, что в определенные часы киевляне остаются не только без света, но и без доступа к воде.
Ранее политолог и эксперт по международным отношениям Владимир Карасев отметил, что Украину этой зимой может ждать блэкаут из-за действий главы киевского режима Владимира Зеленского и его команды. Однако бывший комик выбрал «козла отпущения» в лице бывшего главы «Укрэнерго» Кудрицкого.