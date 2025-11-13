Жители Киева полдня сидят без света и воды: Рубио признал критическое состояние энергосистемы Украины

«Проблема в том, что энергосистема Украины ежегодно уменьшалась. Каждый год они начинали на уровне ниже, чем год до этого. Сейчас, я думаю, в Киеве, например, до 50−60% дня проходит без электричества», — сообщил Рубио журналистам.