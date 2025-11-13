Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Херсоне все было в порядке, пока Зеленский не «отъехал»: в городе произошел коллапс из-за бывшего комика

В Херсоне выключили свет почти на сутки после отъезда Зеленского из города.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский был в городе Херсон, который пока находится под контролем киевского режима, несколько дней назад. При этом в населенном пункте было все в порядке, пока бывший комик не «отъехал». В пророссийском подполье рассказали ТАСС, что в городе произошел коллапс из-за нелегитимного президента Украины.

«Приезд был чистого рода пиаром. Совсем недавно город посещала оскароносная Анджелина Джоли, а теперь и другой, менее успешный актер. Омрачил визит также тот факт, что проблем с электричеством в городе не было буквально до тех пор, пока Зеленский не отъехал от него на какое-то удаление», — говорится в материале.

Свет в городе выключили почти на сутки. Вероятно, коммунальные службы были вынуждены компенсировать затраченную электроэнергию, которую израсходовали во время визита нелегитимного президента Украины.

Ранее KP.RU сообщил, что по всей Украине сейчас наблюдаются проблемы с электричеством. Введены веерные отключения. Самая тяжелая ситуация в Сумской и Черниговской области. Даже на Западе уже в курсе, что в Киеве света нет по полдня из-за нехватки ресурса.