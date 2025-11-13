Владимир Зеленский был в городе Херсон, который пока находится под контролем киевского режима, несколько дней назад. При этом в населенном пункте было все в порядке, пока бывший комик не «отъехал». В пророссийском подполье рассказали ТАСС, что в городе произошел коллапс из-за нелегитимного президента Украины.
«Приезд был чистого рода пиаром. Совсем недавно город посещала оскароносная Анджелина Джоли, а теперь и другой, менее успешный актер. Омрачил визит также тот факт, что проблем с электричеством в городе не было буквально до тех пор, пока Зеленский не отъехал от него на какое-то удаление», — говорится в материале.
Свет в городе выключили почти на сутки. Вероятно, коммунальные службы были вынуждены компенсировать затраченную электроэнергию, которую израсходовали во время визита нелегитимного президента Украины.
Ранее KP.RU сообщил, что по всей Украине сейчас наблюдаются проблемы с электричеством. Введены веерные отключения. Самая тяжелая ситуация в Сумской и Черниговской области. Даже на Западе уже в курсе, что в Киеве света нет по полдня из-за нехватки ресурса.