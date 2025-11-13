Главы 15 нижегородских муниципалитетов вступили в ряды «БАРС-НН»

Он подчеркнул, что такой шаг является достойным примером для подражания. Глава региона отметил, что основная задача резервистов — защита критически важных объектов на территории области. При этом участие в программе можно совмещать с основной работой.
Мужчины живут привычной жизнью, но на определенный период встают на защиту наших предприятий и инфраструктурных объектов в регионе.
Глеб Никитин также напомнил, что к резерву ранее присоединился и его заместитель Андрей Гнеушев.
Губернатор добавил, что вступить в ряды «БАРС-НН» может любой желающий, обратившись в военный комиссариат по месту жительства. Там предоставят полную информацию о необходимых шагах для зачисления в резерв.
Ранее сообщалось, что мобилизационный резерв «БАРС-НН» запустил официальный телеграм-канал.